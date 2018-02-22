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Белый дом не исключает нового падения биржи, не видит повода для беспокойства


Рынки / Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 22 фев /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Февральская волатильность на американских биржах была ожидаемой и не должна вызывать беспокойства, но коррекция еще не закончена и возможно новое падение индексов, заявил в четверг глава совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассетт на брифинге в Белом доме.

Основные фондовые индексы США продемонстрировали 5 февраля рекордное дневное падение, днем позже показали рекордный рост, а 7 февраля вновь рухнули. Администрация США заявляла, что речь идет лишь о коррекции рынка. Но происходящее заставило ряд экономистов задуматься, не является ли эта волатильность свидетельством нового кризиса.

"Это было ожидаемо. Это не то, о чем нужно беспокоиться", - сказал он и заверил, что экономика США достаточно сильна.

По словам Хассетта, некоторая коррекция на рынке и волатильность еще возможна, но не будет говорить о новом кризисе.

"Это результат оптимизма рынка насчет экономических реформ президента", - резюмировал он.

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