Volkswagen в 2017 г увеличил прибыль в 2,2 раза, до 11,6 млрд евро

МОСКВА, 23 фев /ПРАЙМ/. Прибыль после налогообложения автомобильного концерна Volkswagen Group по итогам 2017 года выросла в 2,2 раза в годовом выражении, составив 11,638 миллиарда евро, сообщается в финансовой отчетности производителя.

Прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 11,354 миллиарда евро, что также в 2,2 раза больше прошлогоднего показателя. Разводненная прибыль на акцию составила 22,63 евро против 10,24 евро за предыдущий год. Выручка автогиганта увеличилась на 6,2%, до 230,682 миллиарда евро. Операционная прибыль составила 13,818 миллиарда евро - в 2 раза больше, чем по итогам 2016 года.

За 2017 год компания произвела 10,875 миллиона автомобилей, что на 4,5% больше, чем в 2016 году. Продажи увеличились на 3,7% и составили 10,777 миллиона машин.

По итогам 2018 года Volkswagen ожидает умеренного роста объема продаж автомобилей, в частности из-за постоянно усложняющихся рыночных условий. Сложности будут обусловлены ростом конкуренции, волатильностью валютных курсов и проблемой дизельного топлива.

В еврозоне компания ожидает, что столкнется с более трудоемкой процедурой определения уровня выбросов загрязняющих веществ, а также испытаниями по потреблению топлива в легковых автомобилях и легких грузовых автомобилях. Прогноз по росту выручки составляет 5% в годовом выражении, операционная прибыль от продаж составит 6,5-7,5%.

Концерн Volkswagen является крупнейшим автопроизводителем в Европе, он объединяет марки Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley и Bugatti. Компания также выпускает грузовой транспорт через подразделения Volkswagen Commercial Vehicles и Scania.