ОБЗОР: Россия получила второй инвестиционный рейтинг от "большой тройки"

МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. Решение международного агентства S&P о повышении рейтинга России до инвестиционного уровня выглядит логичным и ожидаемым, но несколько запоздалым – экономика страны давно стабилизировалась и адаптировалась к внешним условиям, полагают чиновники и экономисты.

S&P в субботу повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", прогноз по рейтингу стабильный. В то же время Fitch подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Теперь Россия имеет два рейтинга инвестиционного уровня от "большой тройки" рейтинговых агентств. По версии Moody"s, он находится на спекулятивном "Ва1" с позитивным прогнозом.

"Повышение рейтингов отражает достаточно длительный период проведения взвешенной экономической политики, что позволило российской экономике приспособиться к снижению цен на сырьевые товары и международным санкциям. Продемонстрированная приверженность консервативной бюджетной политике, а также усовершенствование системы бюджетных правил снизили среднесрочные риски ухудшения бюджетных показателей", - поясняет решение S&P.

В то же время уровень рейтингов ограничен геополитической напряженностью и обусловленными ею международными санкциями, оказывающими сдерживающее влияние на долгосрочные перспективы экономического роста.

По мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, присвоение России инвестиционного рейтинга является давно ожидаемым решением, которое повысит интерес инвесторов к стране. Он уверен, что Россия давно заслуживала инвестрейтинг - долговые обязательства страны долгое время котируются на инвестиционном уровне.

ЭКОНОМИКА В ПЛЮСЕ

Глава Минфина отметил, что ситуация с ключевыми макроэкономическими показателями сегодня достаточно оптимистичная — рекордно низкая в истории России инфляция, стабильный курс рубля в условиях изменения цен на нефть, устойчивое исполнение бюджета, его минимальная зависимость от внешних заимствований и снижение дефицита.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин согласен, что повышение агентством S&P рейтинга России до инвестиционного будет способствовать притоку капитала, что открывает дорогу росту инвестиционного кредитования и долгового финансирования инфраструктуры.

При этом он назвал повышение запоздалой реакцией на успехи экономической политики.

"Плавающий валютный курс, инфляционное таргетирование, новая конструкция бюджетного правила способствовали значительному снижению зависимости российской экономики от конъюнктуры нефтяных цен. Рынок более высоко, чем рейтинговые агентства, оценивал кредитное качество российских финансовых активов уже в прошлом году", — сказал Орешкин.

ИНВЕСТОРЫ ТОЖЕ

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что решение агентства способно поддержать успехи экономики и в перспективе нескольких месяцев добавить 0,2-0,3% к экономическому росту в РФ.

По его словам, пересмотр рейтинга позволит запустить десятки инвестиционных проектов, иностранные инвесторы получают дополнительное подтверждение привлекательности российского рынка, а российские компании вслед за улучшением корпоративных рейтингов смогут привлекать капитал на более выгодных условиях.

"Это также позволит расширить участие на российском долговом рынке таких консервативных институциональных инвесторов, как иностранные пенсионные фонды и страховые компании, которые ориентируются именно на показатели рейтинга", — считает Силуанов.

Глава "Деловой России" Алексей Репик сообщил РИА Новости, что решение S&P говорит не только о перспективах российской экономики, но и о безопасности инвестиций. "Международное рейтинговое агентство должно потенциально защищать интересы тех, кто будет инвестировать в Россию", — пояснил он.

Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко также считает, что рейтинговые агентства несколько отстают в своих оценках. "Мне кажется, что они опаздывают, они всегда отстают от факта. В российском случае больший вес придается политическому риску, а политический риск в России повышенный, поэтому если объективно смотреть, отложив в сторону политические риски, Россия недооценена. Если думать, что политические риски преувеличены, то можно думать, что оценки России ниже, чем должны быть", - сказал он.

"В моем опыте работы российская макроситуация редко была лучше. В России сейчас все хорошо в плане стабильности, устойчивости, резервов", - сказал Родзянко РИА Новости.