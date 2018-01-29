Сбербанк обошел по капитализации крупнейшие банки континентальной Европы

МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Капитализация Сбербанка SBER вышла на новые исторические максимумы, что в понедельник позволило ему обойти одни из самых дорогих европейских банков - BNP Paribas и Banco Santander, свидетельствуют данные торгов.

К закрытию торгов привилегированные акции Сбербанка выросли на 1,54% - до 232,03 рубля, обыкновенные акции – на 0,89%, до 279,97 рубля. При этом индекс Мосбиржи вырос на 0,7%, следует из данных Московской биржи.

Привилегированные акции банка в течение торгов поднимались до 235 рублей, обыкновенные – до 285 рублей. Таким образом, обе бумаги установили новый исторический максимум.

По итогам торгов общая рыночная капитализация Сбербанка составила почти 6,276 триллиона рублей, или 91,243 миллиарда евро (по курсу на 18.50 мск 68,78 рубля за 1 евро).

Что касается капитализации крупнейших европейских банков, то BNP Paribas SA к закрытию торгов на Парижской бирже (Bourse de Paris) стоил 81,04 миллиарда евро, а испанский Banco Santander на бирже в Мадриде (Bolsa de Madrid) - 91,22 миллиарда евро.

Самым дорогим вне континентальной Европы остается банк HSBC с капитализацией порядка 164 миллиардов евро, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже (LSE).