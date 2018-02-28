Криптовалюты дорожают, несмотря на возможные новые ограничения криптоторговли в Китае

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Цена биткоина (bitcoin), как и других наиболее популярных криптовалют, растет в среду утром, несмотря на новости о возможной блокировке доступа к международным криптобиржам в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 7.54 мск биткоин дорожал на 5,89%, до 10,96 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 6,03%, до 10,92 тысячи долларов, на OKEx - на 6,47%, до 10,92 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин дорожал на 3,64%, до 10,9 тысячи долларов.

Что касается альтернативных криптовалют, Ethereum дорожала на 1,52%, до 888,55 доллара, Ripple - на 0,21%, до 0,954 доллара, Bitcoin Cash - на 1,91%, до 1,271 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 465,72 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 39% всего рынка криптовалют.

Как сообщило во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники, Китай готовится запретить национальным инвесторам торговать криптовалютами на международных биржах. При этом китайские регуляторы планируют тщательно изучить банковские счета и историю онлайн-платежей местных компаний и физических лиц, подозреваемых в содействии торговле криптовалютами на зарубежных площадках.

В январе СМИ сообщали, что ЦБ Китая поручил Национальной ассоциации интернет-финансов (NIFA) обращаться с просьбой к властям отдельных регионов страны с просьбой регулировать объемы майнинга. Китайский центробанк объясняет ограничения необходимостью экономии электроэнергии.

В сентябре власти Китая, кроме того, уже запрещали проведение ICO (первичных размещений токенов криптовалюты), объясняя это высокими финансовыми рисками, а также прекратили деятельность ряда криптовалютных бирж в стране.