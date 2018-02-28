FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Криптовалюты дорожают, несмотря на возможные новые ограничения криптоторговли в Китае


Рынки / Валюта

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Цена биткоина (bitcoin), как и других наиболее популярных криптовалют, растет в среду утром, несмотря на новости о возможной блокировке доступа к международным криптобиржам в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 7.54 мск биткоин дорожал на 5,89%, до 10,96 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 6,03%, до 10,92 тысячи долларов, на OKEx - на 6,47%, до 10,92 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин дорожал на 3,64%, до 10,9 тысячи долларов.

Что касается альтернативных криптовалют, Ethereum дорожала на 1,52%, до 888,55 доллара, Ripple - на 0,21%, до 0,954 доллара, Bitcoin Cash - на 1,91%, до 1,271 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 465,72 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 39% всего рынка криптовалют.

Как сообщило во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники, Китай готовится запретить национальным инвесторам торговать криптовалютами на международных биржах. При этом китайские регуляторы планируют тщательно изучить банковские счета и историю онлайн-платежей местных компаний и физических лиц, подозреваемых в содействии торговле криптовалютами на зарубежных площадках.

В январе СМИ сообщали, что ЦБ Китая поручил Национальной ассоциации интернет-финансов (NIFA) обращаться с просьбой к властям отдельных регионов страны с просьбой регулировать объемы майнинга. Китайский центробанк объясняет ограничения необходимостью экономии электроэнергии.

В сентябре власти Китая, кроме того, уже запрещали проведение ICO (первичных размещений токенов криптовалюты), объясняя это высокими финансовыми рисками, а также прекратили деятельность ряда криптовалютных бирж в стране.

Версия для печати

Криптовалюты

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ