Минкомсвязь предлагает создать в России биржу по обмену криптовалют‍

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Министерство коммуникации и связи выступило с предложением создать в России специальную биржу, где майнеры смогут обменивать добытую криптовалюту на обычные деньги. Об этом, пишет РБК, заявил заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Козырев во время организованной Внешэкономбанком конференции "Криптосреда".

По мнению Козырева, это решение даст возможность сделать майнинг максимально прозрачным для государства.

"Операции на бирже, поскольку они для государства будут прозрачными, будут облагаться налогами", — заявил он.

Замминистра рассказал о том, что на базе ведомства прошли консультации с профессиональным сообществом, в результате чего и была подготовлена концепция регулирования майнинга в стране.