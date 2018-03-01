РАКИБ предлагает РФ, Белоруссии и Казахстану совместно регулировать крипторынок

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) предлагает властям России принять совместный документ по регулированию крипторынка с партнерами по ЕАЭС - Белоруссией и Казахстаном, учтя их опыт в этой сфере, заявил РИА Новости президент РАКИБ Юрий Припачкин.

По его словам в Белоруссии и Казахстане "щадящее регулирование", и законодательство "описывает лишь области применения и дает льготы по всем направлениям".

"Самый простой путь сейчас - это в рамках ЕАЭС принять единый документ вместе с Белоруссией и Казахстаном, учесть опыт, который уже принят", - считает он.

"Логично предположить, что если Россия, Белоруссия и Казахстан входят в ЕАЭС, то и их законодательства, в том числе и в области регуляции крипто-отрасли, должны быть если и не полностью синхронизированы, то хотя бы выдержаны в едином идеологическом ключе", - сказал Припачкин.

ОТСТАВАНИЕ ОТ СОСЕДЕЙ

Вместе с тем он напомнил, что Россия отстает от Белоруссии и Казахстана в разработке законодательной базы по регулированию криптовалютного рынка.

"Если в Белоруссии уже с 28 марта вступает в силу декрет №8 "О развитии цифровой экономики", а в Казахстане разработка законопроекта о криптовалюте находится на финальной стадии, то в России вопросы создания эффективной модели законодательного регулирования до сих пор являются поводом для продолжительных дискуссий между различными министерствами и ведомствами", - констатировал эксперт.

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев ранее в четверг сообщил, что законопроект о цифровых финансовых активах внесен в правительство РФ, однако между ЦБ и Минфином сохраняются разногласия по нему, касающиеся обмена криптовалют.

Минфин РФ в январе опубликовал законопроект о регулировании цифровых активов в РФ, в котором дал определения криптовалюте, токену, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов). Как отмечал Минфин, по законопроекту есть разногласия с Центробанком по возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту или иное имущество.

Банк России тогда же пояснил, что считает допустимым обмен на рубли, валюту или иное имущество только токенов, выпускаемых в рамках российских ICO, и против разрешения такого обмена для криптовалют, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных операций.

ИСКУССТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Припачкин полагает, что в России разработчики законодательной базы стремятся ввести "искусственные ограничения, которые могут пагубным образом отразиться на перспективах развития криптоиндустрии".

"В итоге мы можем получить ситуацию, когда потенциальные инвесторы из-за рубежа в Россию просто не придут, а внутренние ресурсы, которые могли бы работать на благо нашего государства, перетекут в страны с более либеральным законодательством", - предупредил эксперт.

По его мнению, России необходимо активизировать работу по созданию такого закона, "который бы отвечал интересам крипто-сообщества".

"Как можно сейчас ту индустрию, которая является децентрализованной, пытаться регулировать по принципу "нефтяной поляны"? Это большая иллюзия наших руководителей, которые думают, что здесь можно что-то отрегулировать. Здесь можно только создать условия, чтобы индустрия осталась здесь и привлекла партнеров со всего мира сюда. Никакого регулирования здесь не может быть. Нужна только льготная система привлечения людей и инвестиций", - уверен президент РАКИБ.