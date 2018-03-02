Биржи Европы закрылись снижением на 1,5-2,4% на опасениях торговой войны

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Основные биржевые индексы Европы завершили торги пятницы в минусе на фоне опасений вокруг намерения ввести импортные пошлины на сталь и алюминий в США, а также на комментариях президента страны Дональда Трампа о торговых войнах, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 опустился на 1,47% - до 7069,9 пункта, французский CAC 40 - на 2,39%, до 5136,58 пункта, немецкий DAX - на 2,27%, до 11913,71 пункта.

Накануне президент страны Дональд Трамп в рамках встречи с руководителями американских сталелитейных компаний заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий - в размере 10%. Он отметил, что пошлины будут действовать в течение длительного периода времени. Ранее в пятницу Трамп также заявил, что когда страна теряет миллиарды долларов на торговле с другими государствами, то это оправдывает торговые войны.

На намерения США уже отреагировали ЕК и ВТО. Еврокомиссия в ближайшие дни намерена предложить ответные меры на планы по введению пошлин в Соединенных Штатах. ВТО, в свою очередь, выразила обеспокоенность заявлением США и планирует внимательно следить за ситуацией.