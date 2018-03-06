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ЦБ РФ с 1 мая хочет установить новую шкалу коэффициентов риска в сегменте потребкредитов


Рынки

МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. Банк России с 1 мая планирует внести изменения в шкалу коэффициентов риска по кредитам на потребительские цели в зависимости от полной стоимости кредита (ПСК) в целях расчета нормативов достаточности капитала банков, следует из опубликованного регулятором проекта указания.

Согласно проекту, рублевые кредиты с ПСК 15-20% будут взвешиваться с коэффициентом риска 1,1, а с ПСК 20-25% - 1,2.

Необходимость разработки проекта вызвана ускорением кредитнои? активности, наблюдаемым в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, отмечаются в пояснительной записке к проекту указания.

По данным ЦБ, темпы прироста ссуднои? задолженности за 12 месяцев составили 12,6% по данным на 1 февраля. По итогам опроса крупнеи?ших розничных банков ожидается, что в 2018 году темпы роста ссуднои? задолженности продолжат увеличиваться, подчёркивается в пояснительной записке. При этом отмечается, что долговая нагрузка населения уже находится на относительно высоком уровне, особенно при необеспеченном кредитовании.

Предполагается, что требования документа будут распространяться на банки с базовой и универсальной лицензией в отношении кредитов на потребительские цели, выданных после 1 мая.

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