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Нефть дешевеет на новостях из США


Commodities / Рынки

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду утром, инвесторы реагируют на сообщения об отставке экономического советника президента США Гэри Кона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.42 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,73%, до 65,31 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,73%, до 62,14 доллара за баррель.

Во вторник Гэри Кон заявил, что решил уйти в отставку в ближайшие недели. Это заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести экономические пошлины на импорт стали и алюминия в США. Решение Трампа не поддержали как торговые партнеры США, так и некоторые однопартийцы президента. Кон является главным сторонником свободной торговли в США, отмечает агентство Рейтер.

"Угроза ухода Кона ... может привести к снижению нефтяных цен во время сегодняшней торговой сессии", - приводит агентство мнение аналитика OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Введение импортных пошлин может привести к ответным действиям со стороны партнеров США, в том числе Евросоюза и Китая. Таким образом, будет развязана глобальная торговая война, которая может приостановить экономический рост, и, в конечном счете, снизить потребление нефти, отмечает агентство.

Трейдеры также обратили внимание на статистику от Американского института нефти (API). Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю по 2 марта выросли на 5,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста на 2,7 миллиона. Запасы бензина при этом увеличились на 1,9 миллиона баррелей.

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