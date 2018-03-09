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Глава ЦБ Китая выступил против использования криптовалют в качестве платежного средства


Рынки / Мировая экономика

ПЕКИН, 9 мар /ПРАЙМ/. Народный банк Китая (ЦБ) не признает криптовалюты в качестве платежного средства и считает, что слишком быстрое распространение подобных ненадежных финансовых продуктов может привести к самым непредсказуемым негативным последствиям на финансовом рынке, заявил глава финансового института Чжоу Сяочуань.

"Например, биткоин и другие цифровые валюты выходят на рынок слишком быстро, и они недостаточно надежны. Их слишком быстрое распространение может привести к негативному влиянию на потребителей. Кроме того, они могут привести к самым непредсказуемым последствиям на финансовом рынке… С точки зрения Народного банка Китая, ненадежные продукты должны быть остановлены, а некоторые обещающие продукты должны проходить через тщательную проверку", - заявил на пресс-конференции Чжоу Сяочуань.

Он напомнил, что в августе прошлого года ЦБ Китая принял решение прекратить операции ICO, а позже запретил прямые сделки между юанем и биткоином. "Виртуальные деньги вроде биткоина в настоящее время не признаются Народным банком Китая и банковской системой в качестве платежного средства вроде наличных денег", - заявил он.

Глава центрального банка Китая подчеркнул, что, несмотря на то что новые технологии – в целом хорошая вещь, никогда не нужно забывать о безопасности финансовых продуктов и рынка. "Мы не должны создавать спекулятивные продукты для достижения немедленного обогащения. Мы всегда должны предоставлять потребителям эффективные, безопасные и защищенные продукты. Мы никогда не должны идти против существующей финансовой системы и правил", - заявил Чжоу Сяочуань.

Он добавил, что Китай по-прежнему изучает новые технологии, но считает, что запуск новых продуктов должен происходить только после тщательного тестирования и изучения.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Китай готовится запретить национальным инвесторам торговать криптовалютами на международных биржах. При этом китайские регуляторы планируют тщательно изучить банковские счета и историю онлайн-платежей местных компаний и физических лиц, подозреваемых в содействии торговле криптовалютами на зарубежных площадках.

В январе СМИ сообщали, что ЦБ Китая поручил Национальной ассоциации интернет-финансов (NIFA) обращаться с просьбой к властям отдельных регионов страны с просьбой регулировать объемы майнинга. Китайский центробанк объясняет ограничения необходимостью экономии электроэнергии.

В сентябре власти Китая, кроме того, уже запрещали проведение ICO (первичных размещений токенов криптовалюты), объясняя это высокими финансовыми рисками, а также прекратили деятельность ряда криптовалютных бирж в стране.

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