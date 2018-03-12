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Украина начислила авиакомпаниям РФ $209 млн штрафов за полеты в Крым - СМИ


Рынки

КИЕВ, 12 мар /ПРАЙМ/. Украина с 2015 года начислила российским авиакомпаниям, осуществляющим полеты в Крым, штрафы на сумму около 209 миллионов долларов, передает агентство УНИАН со ссылкой на государственную авиационную службу Украины.

В 2016 году Госавиаслужба Украины начислила российским авиакомпаниям, летающим в Крым, штрафы на сумму около 27 миллионов долларов.

"Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) начиная с 2015 года наложила 5,44 миллиарда гривен (около 209 миллионов долларов по курсу нацбанка) штрафов на более чем 40 российских авиакомпаний, которые нарушили воздушное пространство Украины, в частности, летая в … Крым", - говорится в сообщении.

По данным агентства, к "компаниям-нарушителям" применены финансовые санкции в виде штрафов за каждое нарушение 136 тысяч гривен (около 5,2 тысячи долларов). Как отмечается, уже наложено несколько тысяч штрафов и для их взыскания Госавиаслужба обращается в украинские суды. Рассмотрение исков в украинских судах позволит в дальнейшем обращаться в международные.

Указывается, что среди "нарушителей" оказались российские авиакомпании - "Аэрофолот", "Уральские авиалинии", "Саратовские авиалинии", "ЮТэйр", авиакомпания "Россия", "Нордавиа", "Глобус", Red Wings, "ВИМ-Авиа", "Ямал" и ряд других компаний. Прямое авиасообщение между РФ и Украиной было прервано в октябре 2015 года.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, поведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Власти России не раз заявляли, что жители Крыма сделали выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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