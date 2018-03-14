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Нефть дорожает на данных о сокращении добычи ОПЕК и прогнозе роста спроса


Commodities / Рынки

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем растут на поступивших данных ОПЕК о фактической добыче и прогнозах рынка нефти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.55 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,57%, до 65 долларов за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,81% - до 61,19 доллара за баррель.

ОПЕК в феврале снизила добычу нефти в месячном выражении на 77,1 тысячи баррелей в сутки, до 32,186 миллиона баррелей в день, при этом выполнив соглашение о сокращении нефтедобычи примерно на 145%, следует из мартовского доклада организации со ссылкой на данные вторичных источников.

ОПЕК также слегка повысила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2018 году - на 0,01 миллиона баррелей в сутки. Общий спрос теперь прогнозируется примерно на уровне 98,63 миллиона баррелей в сутки (ранее ожидалось 98,6 миллиона). Причиной повышения прогноза стали более позитивные данные по странам ОЭСР.

"Основной рост спроса на нефть в мире (в 2018 году - ред.), как ожидается, придется на страны Азии, главным образом на Китай, а также на Индию и страны Южной и Северной Америки, входящие в ОЭСР", - отмечается в докладе.

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