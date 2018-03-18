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Альтернативные валюты появились в Венесуэле из-за дефицита наличности


Рынки

МЕХИКО, 18 мар – ПРАЙМ. Еще одна альтернативная официальной местная валюта появилась в Венесуэле из-за дефицита наличности.

Как сообщил в своем микроблоге в Twitter депутат парламента Хосе Герра, город Элорса в штате Апуре выпустил собственную валюту с одноименным населенному пункту названием. "В условиях кризиса с наличными деньгами начинают вводиться в оборот местные валюты. Вот – "элорса", которую эмитировал город Элорса в штате Апуре. Гиперинфляция и нехватка наличности заставляют появляться "мини-центральные банки", — написал Герра.

Он разместил фотографию купюры в 100 тысяч "элорса", обращающихся в этом населенном пункте.

В минувшем декабре в условиях высокой инфляции, охватившей Венесуэлу, руководство одной из коммун района Катия в столице Каракасе также решило выпустить собственную валюту "паналь". Он должен использоваться во внутрикоммунальных расчетах. Первой такой операцией стала продажа риса, собранного в той же коммуне. Цена пакета составила 3 паналя, а курс установлен из расчета 1 паналь равен 5 тысячам боливаров.

Сложная экономическая ситуация привела к высочайшей инфляции в Венесуэле. Сейчас курс доллара на "черном" рынке превышает 226 тысяч боливаров, однако официальный обменный курс в системе DICOM составляет порядка 44 тысяч. При этом в стране не хватает наличных денег, а власти только несколько дней назад ввели в оборот самую крупную пока купюру в 100 тысяч боливаров, стоящую по курсу "черного" рынка всего около 0,5 доллара США.
Венесуэла 20 февраля выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту "петро". Тогда же президент Николас Мадуро заявил, что объем предварительных продаж "петро" достиг 735 миллионов долларов. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.

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