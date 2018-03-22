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Нефть дешевеет на опасениях по росту добычи в США


Commodities / Рынки

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем опускаются, инвесторы вновь обращают внимание на рост добычи нефти в США, что создает угрозу усилиям ОПЕК по ребалансировке нефтяного рынка, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.39 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent теряет 0,13%, до 69,38 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 0,02%, до 65,16 доллара за баррель.

Добыча нефти в США за неделю по 16 марта выросла на 26 тысяч баррелей в сутки, или на 0,3%, до 10,407 миллиона баррелей в сутки, сообщило ранее на текущей неделе министерство энергетики страны. Показатель добычи сырья остается на рекордных уровнях. Запасы в США за период при этом неожиданно снизились - на 2,6 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 428,3 миллиона баррелей.

Сдерживают снижение нефтяных цен новости от мониторингового комитета ОПЕК+, который в среду объявил, что страны венского соглашения по снижению добычи нефти в феврале выполнили его на рекордные 138% после 133% в январе. Комитет также призвал страны, участвующие в венских договоренностях, рассмотреть варианты дальнейшей институционализации этого союза.

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