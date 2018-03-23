Нефть дорожает на ожиданиях Саудовской Аравии продолжить сотрудничество ОПЕК+

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть на дневных торгах пятницы продолжают находиться в "зеленой зоне" на заявлении министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о взаимоотношениях в рамках ОПЕК+, хотя цены слегка снизились по сравнению с утром на опасениях торговой войны США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.50 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,13%, до 69,02 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,26%, до 64,47 доллара за баррель.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в четверг, что сотрудничество стран ОПЕК+ может продолжиться и после 2019 года.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ продлили венское соглашение до конца 2018 года.

В то же время ряд опрошенных агентством Рейтер экспертов считает, что противостояние между США и Китаем в сфере торговли в перспективе может затронуть и нефтяные рынки. В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая, что, его словам, может стоить Пекину 60 миллиардов долларов. В ответ на это министерство коммерции Китая опубликовало список импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины.

Однако по мнению аналитика BRS Brokers Эндрю Уилсона (Andrew Wilson), чье мнение приводит агентство, на данный момент рынку нефти ничего не угрожает. "Геополитическая напряженность начинает играть важную роль. Но глобальный нефтяной рынок сейчас относительно устойчив, и этого достаточно, чтобы расти даже на не очень весомых факторах", - отмечает Уилсон.