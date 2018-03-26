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Биткоин дешевеет, инвесторы ожидают более убедительной динамики на текущей неделе


Рынки / Валюта

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в понедельник утром торгуется в слабом минусе, при этом инвесторы ожидают более четкого направления торгов для криптовалюты на этой неделе.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.21 мск биткоин дешевел на 1,14%, до 8,495 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 1,46%, до 8,438 тысячи долларов, на GDAX - на 0,93%, до 8,445 тысячи долларов.

Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дорожал на CoinMarketCap на 0,01%, до 522,51 доллара, Ripple - снижался в стоимости на 0,38%, до 0,637 доллара, Bitcoin Cash — на 0,94%, до 973,4 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 328,8 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 44% всего рынка криптовалют.

На прошедшей неделе биткоин торговался в диапазоне 8,1-9,2 тысячи долларов. В итоге рост составил около 2,5%, в воскресенье торги закрылись на уровне 8,45 тысячи долларов.

"Цены сейчас находятся в верхней части нисходящего канала, и на этой неделе можно рассчитывать, что рынок определится с направлением дальнейшего движения. В случае прорыва наверх необходимо закрепиться выше уровня 9,9 тысячи долларов, в случае падения - уйти ниже 7,3 тысячи долларов", - рассказал РИА Новости директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов.

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