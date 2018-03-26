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Золото дешевеет после роста до максимума за пять недель


Commodities / Рынки

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Золото снижается в цене в понедельник утром, корректируясь после роста до максимума за пять недель на фоне развития торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.10 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,9 доллара, или на 0,36% - до 1345 долларов за тройскую унцию. Ранее на торгах в понедельник золото дорожало, поднимаясь до отметки в 1350,76 доллара, что является максимумом с 19 февраля. Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,19% - до 16,55 доллара за унцию.

В четверг на прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая, что, по его словам, может стоить Пекину 60 миллиардов долларов. В ответ на это министерство коммерции Китая опубликовало список импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины.

Как заявил официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в пятницу, Китай в полной мере готов к защите своих интересов от протекционистских действий США.

"США игнорируют правила ВТО, игнорируют усиление Китаем защиты прав интеллектуальной собственности, игнорируют мнение довольно обширного делового сообщества, не считаются с мнением других, и это ничто иное, как образец односторонних действий и торгового протекционизма, Китай решительно выступает против этого", - заявила дипломат.

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