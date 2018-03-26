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Китайские нефтяные фьючерсы подскочили в цене в первый день торгов


Commodities / Рынки

ШАНХАЙ, 26 мар- ПРАЙМ. Китайские нефтяные фьючерсы, котировки которых номинированы в юанях, в понедельник, в первый день торгов, подскочили, что указывает на позитивное отношение рынка к новому инструменту. Китайские власти надеются, что со временем новый контракт составит конкуренцию американским и европейским фьючерсам, сообщает Dow Jones.

Наиболее активно торгующиеся сентябрьские фьючерсы на нефть завершили торги с повышением на 3,3% до 429,9 юаня (68,07 доллара) за баррель на Шанхайской международной энергетической бирже (Shanghai International Energy Exchange, ShIEE). На открытии котировки выросли более чем на 6% со стартовой цены 416 юаней за баррель. Объем торгов в понедельник составил более 42 000 лотов, или более 21 млн баррелей, совокупной стоимостью 18,3 млрд юаней (2,9 млрд долларов) , согласно данным Wind Information Co.

Пекин уже несколько лет планировал запустить собственные инструменты рынка нефти, пытаясь получить нефтяные цены, более тесно привязанные к местным условиям предложения и спроса. Китай является крупнейшим в мире импортером нефти после США и четвертым по величине ее производителем. Новые нефтяные фьючерсы, торгующиеся в Шанхае, доступны для зарубежных инвесторов, причем эта категория участников рынка впервые напрямую допущена на китайскую торговую площадку.

Ранее в понедельник фьючерсы на нефть Brent торговались по 69,54 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на нефть WTI торговались по 65,35 доллара за баррель.

Несмотря на активный старт торгов фьючерсами на нефть в Шанхае, некоторые аналитики считают, что ряд ограничений в торговле и опасения относительно вмешательства регуляторов могут со временем ограничить спрос на новые контракты.

Кроме того, китайские сырьевые рынки имеют репутацию волатильных, а использование юаня, а не доллара, может ограничить востребованность контрактов.

"Пока торги проходили достаточно активно и легко", – отмечает Гуй Чэньси, аналитик Citic Futures Co. "Это позитивный шаг вперед, хотя поначалу инвесторы будут проявлять осторожность, тогда как регуляторы заинтересованы в общей стабильности рынка", – добавляет он.

По его словам, зарубежным инвесторам потребуется некоторое время для адаптации к новым нефтяным фьючерсам, которые будут торговаться в комплексе с уже действующими китайскими контрактами. Пока разрешение на предоставление брокерских услуг по новым контрактам получили более 150 китайских институтов и 19 зарубежных компаний, согласно ShIEE.

Одним из важных вопросов для зарубежных инвесторов является легкость вывода средств из Китая, учитывая все еще сравнительно строгий валютный контроль, осуществляемый китайскими властями.

"Поскольку нефтяной рынок – самый влиятельный из сырьевых, фьючерсы на нефть могут привлечь масштабный спрос мировых инвесторов. Вопрос заключается в том, как зарубежный капитал может прийти в Китай, учитывая, что власти пока так и не разрешили полную конвертируемость своей валюты", – говорит Фань Цинтянь из Changjiang Futures Co.

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