Стоимость нефти снижается, оставаясь у максимумов с февраля

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают коррекционное снижение, при этом оставаясь на самых высоких уровнях с февраля на фоне геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.19 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,01%, до 69,8 доллара за баррель, при этом в пятницу показатель впервые со 2 февраля поднялся выше 70 долларов. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,17%, до 65,77 доллара за баррель, за выходные значение также достигало максимума с февраля, поднявшись выше 66 долларов за баррель.

Инвесторы сохраняют свое внимание на геополитической обстановке, в частности, на конфликте между Китаем и США. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая. В ответ на это министерство коммерции Китая опубликовало список импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины.

"Тема торговой войны (между США и КНР - ред.) должна приниматься во внимание, если оценивать потенциальный "бычий" эффект геополитической составляющей на нефтяные рынки", - цитирует агентство Рейтер слова аналитиков JBC Energy.

Вместе с этим поддерживают стоимость нефти опасения участников рынка, что США могут выйти из иранской сделки. США и "европейская тройка" (Великобритания, Франция, Германия) создали в январе рабочую группу для выработки дополнительного соглашения к совместному всеобъемлющему плану действия (СВПД) по иранской ядерной программе.

Эта работа началась в связи с распоряжением президента США Дональда Трампа, который неоднократно высказывал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить".