ИНТЕРВЬЮ: Мировой рынок POS-терминалов будет развиваться в сторону биометрии - Ingenico

МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Мировой рынок платежных терминалов в ближайшие годы будет развиваться в сторону биометрии, идентифицировать человека при совершении покупок можно будет по его биологическим признакам, поделился своим мнением в интервью РИА Новости гендиректор компании-производителя платежных аппаратов Ingenico Group в России Сергей Карпов.

Президент РФ Владимир Путин в конце декабря подписал закон, который позволяет с помощью биометрических данных осуществлять удаленную идентификацию потенциальных клиентов банков. Документ направлен на создание механизма удаленной идентификации клиентов кредитной организации — физлиц с использованием их биометрических персональных данных (изображение лица, голос).

О планах по использованию биометриии в бизнесе уже заявил ряд российских банков. Так, глава Сбербанка SBER Герман Греф ранее сообщил, что к 2020 году банк планирует обслуживать клиентов без паспортов с помощью биометрической идентификации.

Биометрические технологии уже применяются "Почта банком" при обслуживании клиентов и принятии кредитных решений. Член правления ВТБ Владимир Верхошинский сообщал, что в перспективе двух-трех лет банк сможет выдавать ипотеку по биометрической идентификации без посещения офиса. Биометрия используется не только в банковской сфере: на прошлой неделе "Яндекс YNDX.Такси" начал тестировать авторизацию водителей в сервисе по лицу и голосу.

"Вслед за развитием биометрии в POS-терминалах дальше только вживление чипа. Скорее всего, рынок будет развиваться больше в биометрию, идентификации человека по каким-то биологическим признакам. Будет максимальное упрощение, не нужно будет ничего с собой таскать. Пока это все только в тестовом режиме", - считает Карпов.

При этом платежи при помощи смартфонов не исчезнут, полагает он.

"Я не думаю, что мы от телефонов откажемся. Сращивание телефона с человеком будет, идентификация телефонов по человеку. В телефоны у нас сейчас заходит и банковская система, и тут все становится достаточно серьезным с точки зрения безопасности. Методы, которые позволят однозначно идентифицировать телефон в присутствии человека, на случай, если его украли. Я думаю, однозначно появятся методики, которые позволят идентифицировать, что мой телефон у меня. Работа должна быть в этом направлении", - считает Карпов.

РЫНОК РАСТЕТ

В январе 2018 года с конвейера российского завода Ingenico в Тверской области сошел 1,5-миллионный POS-терминал. В целом, по всему миру за весь прошлый год было произведено 11 миллионов терминалов.

"В текущем году ожидаем очень много изменений, наш рынок начинает потихоньку оживать – его рост в России составляет 20% в год. Оживает он из-за нескольких факторов, один из них - российское законодательство, в частности, ФЗ-54 о новых правилах фискализации, который обязывает почти все торгово-сервисные предприятия (за некоторыми исключениями) до 2019 перейти на новый вид кассовой техники или модернизировать имеющееся оборудование в соответствии с новыми требованиями. Все это стимулирует рост потребности в современных решениях и продуктах", - рассказал он.

Второй фактор - это изменение потребностей с точки зрения проведения платежей и появление новых платежных способов и методов проведения платежей. "Эти факторы сейчас очень сильно влияют на потребности, которые появляются к POS-терминалам рынка", - отметил Карпов.

"По нашим оценкам, рынок в этом году будет расти на 10-15%, это спрос на рынке. В настоящее время на российском рынке эксплуатируется в общей сложности 2,2 миллиона терминалов", - добавил он. Насыщенность российского рынка эквайрингового оборудования глава Ingenico оценивает примерно в 65-70%.

РАЗНИЦА РЫНКОВ

Ingenico производит POS-терминалы не только в России, но и в других частях света. У компании есть заводы в Азиатском регионе - Вьетнам, Малайзия. Есть производство в Бразилии, но оно обслуживает только рынок Латинской Америки.

"При этом российское производство считается одним из самых качественных производств Ingenico – доля брака здесь не превышает 0,05%", - рассказал Карпов.

Разницы в спросе на POS-терминалы в России и других странах, по его словам, практически нет. "Есть страны, где развита фискализация, а где-то ее нет. То есть во всех развитых странах, за некоторыми исключениями, есть требованиями фискализации. Есть рынки, где фискализация является программно определяемой. Не нужно иметь устройство, которое встраивается в кассовый аппарат. Там немного другая история работы. Есть рынки вроде нашего, где требуется установка специального сертифицированного устройства. В целом спрос один и тот же", - отметил он.

"Основная новая потребность на рынке идет в сторону сращивания POS-терминала и кассового устройства. Естественно, в этом потребности всего мира одинаковы", - добавил гендиректор компании в России.

При этом разницы в спросе в зависимости от секторов бизнеса не наблюдается. "POS-терминалы нужны везде, где есть продажи и нужны платежи, независимо от индустрии и бизнеса. Мы видим большой спрос со стороны сегментарных рынков, больше розница и частные организации, обычно это малый и средний бизнесы", - отметил он.

Самым популярным способом оплаты повсеместно остается Chip&PIN (устройство, считывающее чиповые банковские карты). По словам Карпова, такие устройства используются в 80% совершаемых транзакций.

"При этом бесконтактные платежи неизбежно набирают популярность благодаря своему удобству. В то же время активно развиваются альтернативные методы оплаты с использованием NFC-технологий, такие как Apple AAPL Pay, Samsung Pay, Android Pay и прочие. С момента появления данного способа в сентябре 2016 года их доля в общей структуре эквайринга выросла более чем на 10%", - рассказал он.

Компания Ingenico Group занимается производством и продажей POS-терминалов и платежных решений на их основе. Основана в 1980 году. Выручка компании по итогам 2017 года составила 2,5 миллиарда евро. Свою долю на российском рынке платежных терминалов компания оценивает в 52%.