Нефть продолжает дорожать после заявлений министров энергетики РФ и ОАЭ

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти во вторник днем после заявлений министров энергетики России и ОАЭ Александра Новака и Сухейля аль-Мазруи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.35 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,41% - до 67,92 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,41%, до 63,27 доллара за баррель.

В понедельник цены на нефть значительно снижались на данных по добыче в России. По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), среднесуточная добыча нефти в РФ в марте составила 10,969 миллиона баррелей в день, увеличившись на 0,1% по сравнению с февралем и сократившись на 278 тысяч баррелей в сутки к октябрю 2016 года (отправная точка отсчета в сделке ОПЕК+). Новак сообщил, что Россия в марте выполнила сделку ОПЕК+ на 93,4% из-за колебаний добычи жидких углеводородов.

Во вторник Новак заявил, что по итогам апреля РФ рассчитывает достигнуть снижения добычи нефти в соответствии со своими обязательствами по соглашению ОПЕК+. Первые дни месяца показывают, что исполнение сделки идет в полном объеме, отметил министр.

В свою очередь, аль-Мазруи заявил, что сделка ОПЕК+ на 85% решила проблему избытка предложения на рынке. Министр отметил, что ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран продолжат сотрудничество и после завершения сделки по ограничению нефтедобычи. В целом, по словам аль-Мазруи, сделка ОПЕК+ оказывает благоприятное влияние на глобальную экономику.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года. Начиная с апреля 2017 года Россия следовала соглашению, всегда сокращая добычу более чем на 300 тысяч баррелей в сутки. Нынешний март стал исключением.