FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Нефть продолжает дорожать после заявлений министров энергетики РФ и ОАЭ


Commodities / Рынки

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти во вторник днем после заявлений министров энергетики России и ОАЭ Александра Новака и Сухейля аль-Мазруи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.35 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,41% - до 67,92 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,41%, до 63,27 доллара за баррель.

В понедельник цены на нефть значительно снижались на данных по добыче в России. По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), среднесуточная добыча нефти в РФ в марте составила 10,969 миллиона баррелей в день, увеличившись на 0,1% по сравнению с февралем и сократившись на 278 тысяч баррелей в сутки к октябрю 2016 года (отправная точка отсчета в сделке ОПЕК+). Новак сообщил, что Россия в марте выполнила сделку ОПЕК+ на 93,4% из-за колебаний добычи жидких углеводородов.

Во вторник Новак заявил, что по итогам апреля РФ рассчитывает достигнуть снижения добычи нефти в соответствии со своими обязательствами по соглашению ОПЕК+. Первые дни месяца показывают, что исполнение сделки идет в полном объеме, отметил министр.

В свою очередь, аль-Мазруи заявил, что сделка ОПЕК+ на 85% решила проблему избытка предложения на рынке. Министр отметил, что ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран продолжат сотрудничество и после завершения сделки по ограничению нефтедобычи. В целом, по словам аль-Мазруи, сделка ОПЕК+ оказывает благоприятное влияние на глобальную экономику.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года. Начиная с апреля 2017 года Россия следовала соглашению, всегда сокращая добычу более чем на 300 тысяч баррелей в сутки. Нынешний март стал исключением.

Версия для печати

Цены на нефть

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ