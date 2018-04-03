Акции Tesla выросли на 5% на новостях о рекордных объемах производства

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla произвел в первом квартале 2018 года 34,494 тысячи машин, что на 40% больше, чем в четвертом квартале 2017 года, и этот квартал стал самым продуктивным в истории компании, говорится в сообщении Tesla. После публикации отчета акции компании подорожали более чем на 5%.

Всего в первом квартале Tesla произвела 24,728 тысячи автомобилей Model S и Model X и 9,766 тысячи машин Model 3. Выпуск автомобилей Model 3 увеличивался "экспоненциально" - он в четыре раза превысил производство в прошлом квартале. "Это самый быстрый рост из всех автомобильных компаний в современную эпоху. Если этот темп роста продолжится, он превзойдет даже Ford F и Model T", - сообщается в релизе.

За последние семь дней Tesla произвела 2,02 тысячи автомобилей Model 3. В течение следующих семи дней, ожидается, что компания произведет 2 тысячи автомобилей Model S и Model X и 2 тысячи Model 3. В феврале компания прогнозировала, что к концу первого квартала достигнет уровня недельного производства Model 3 в 2,5 тысячи штук.

Компания дополнительно добавляет, что качество выпускаемой модели Model 3 остается на самом высоком уровне - показатель удовлетворенности клиентами качеством этой модели составляет выше 93%, что является самой высокой оценкой в истории компании; уровень заказов Model 3 в первом квартале оставался стабильным, а причинами отказов от заказов были задержки в производстве.

Tesla по-прежнему прогнозирует постепенный рост объема производства модели Model 3 во втором квартале, до 5 тысяч машин этой модели, выпускаемых еженедельно уже через три месяца. "Это приведет к идеальной модели, сочетающей большой объем выпуска, хорошую валовую прибыль и высокий показатель денежного потока", - добавляет компания, отмечая, что ей не потребуется увеличения собственного капитала или долга в этом году, кроме стандартных кредитных линий.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.