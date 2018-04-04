Нефть дешевеет в ожидании недельных данных по запасам от минэнерго США

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду утром перед публикацией недельных данных минэнерго США о запасах и добыче "черного золота" в стране, а также на фоне аналогичных опубликованных данных от Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,29%, до 67,92 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,29% - до 63,36 доллара за баррель.

Участники торгов ожидают, что минэнерго США в среду сообщит о росте коммерческих запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 30 марта, на 246 тысяч баррелей до 430,1 миллиона баррелей.

В то же время инвесторы оценивают неоднозначные данные от Американского института нефти (API), который сообщил, что запасы нефти в США за неделю к 30 марта сократились на 3,28 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали роста на 246 тысяч баррелей. Неделей ранее, по данным организации, запасы выросли на 5,321 миллиона баррелей. При этом запасы бензина за минувшую неделю, по данным API, выросли на 1,1 миллиона баррелей.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг торговых отношений между США и Китаем. Так, ранее в среду США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

"Торговые споры продолжают оказывать негативное давление на рынки, особенно на сырьевые товары с циклической динамикой котировок. Несмотря на устойчивый рост мировой экономики, мы отмечаем высокие риски в сырьевом секторе на фоне падения настроений и перспективы фиксации прибыли инвесторами. Это особенно касается рынков нефти и металлов", - считает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер, мнение которого приводится в обзоре, имеющимся в распоряжении РИА Новости.