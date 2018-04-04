"Сберкоин" утверждает, что его криптообменник не нарушает закон

МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Криптообменник "Сберкоин" не нарушает законодательство, работает в соответствии с Гражданским кодексом РФ, заявил РИА Новости представитель компании "Сберкоин" по публичным вопросам Алексей Иванов.

Во вторник в Москве в Верхнем Сусальном переулке, недалеко от Курского вокзала, открылся криптобменник "Сберкоин". Он оформлен в белый и зеленый цвета. Компания позиционирует себя как "первый российский криптообменник". Как сообщил представитель компании, комиссия обменника составляет 15%.

"На данный момент законодательство не имеет норм, которые бы запрещали использование биткоина в различных сделках. Купля и продажа их, соответственно, не является наказуемой и не нарушает Гражданский кодекс. Все наши действия подпадают под ГК и никак не запрещены. По законодательству, мы работаем в соответствии с нормами по обменным пунктам", - рассказал Иванов. Он добавил, что "Сберкоин" работает только с биткоином и имеет один офис, однако в дальнейшем компания планирует расширить сеть пунктов и список криптовалют для обмена.

В Сбербанке SBER РИА Новости сообщили, что банк никак не связан с данным криптообменником. "Сбербанк осуществляет постоянный контроль и мониторинг соблюдения прав банка в области интеллектуальной собственности, по данному делу будут предприняты все обоснованные и необходимые мероприятия", - рассказали в банке.

В настоящее время правовой статус криптовалют в России не определен. В марте в Госдуму были внесены два законопроекта, которые, как предполагается, будут регулировать новый рынок. Законопроект "О цифровых финансовых активах" дает определение таких активов, относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ.

Банк России в январе пояснял, что считает допустимым обмен на рубли, валюту или иное имущество только токенов, выпускаемых в рамках российских ICO, и против разрешения такого обмена для криптовалют, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных операций.