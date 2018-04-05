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Московскую биржу оштрафовали за нарушения законов об инсайдерской информации


Компании / Финансы / Рынки

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Московскую биржу после проверки ЦБ оштрафовали на 300 тысяч рублей за каждое нарушение законов об инсайдерской информации, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры России со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

Сообщается, что Центральным банком РФ проведена проверка исполнения ПАО "Московская Биржа MOEX ММВБ-РТС" законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации.

"В ходе проверки Банком России установлены факты ненаправления инсайдерами, являющимися работниками Биржи, уведомлений о совершении сделок на срочном рынке. В отдельных случаях такие уведомления предоставлялись с нарушением срока более чем на 1,5 года. Вскрыты случаи использования работниками биржи запрещенных локальными актами о предотвращении конфликта интересов программ для организации доступа к торгам", - сообщил Куренной.

Кроме того, в списки инсайдеров Биржи не были включены члены ревизионной комиссии, в обществе отсутствовало структурное подразделение или должностное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением требований названного законодательства.

"По результатам проверки общество привлечено к административной ответственности за совершение правонарушений... "нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком". Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей за каждое нарушение", - добавил Куренной.

Официальный представитель ГП РФ рассказал, что Банк России также направил инсайдерам предписания, а Бирже - письмо о необходимости проведения организационно-распорядительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение данных нарушений.

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