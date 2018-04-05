"Роснефть" вернула лидерство по капитализации в ТЭК на Мосбирже

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. "Роснефть" ROSN вернула лидерство по рыночной капитализации среди компаний нефтегазового сектора РФ, следует из данных Московской биржи.

К 14.55 мск капитализация "Роснефти" составляла почти 3,436 триллиона рублей, что выше капитализации "Лукойла" LKOH(3,377 триллиона рублей) и "Газпрома" GAZP(3,339 триллиона рублей).

К текущему моменту акции "Роснефти" росли в стоимости на 1,45%, до 324,25 рубля, акции "Лукойла" - на 0,83%, до 3971,5 рубля, акции "Газпрома" поднялись на 0,71%, до 141,17 рубля.

Компания "Лукойл" вышла по итогам торгов среды, 28 марта, на первое место по капитализации среди компаний нефтегазовой отрасли РФ, "Роснефть", пытаясь обогнать "Газпром", все-таки осталась на третьем месте. Капитализация "Лукойла" тогда составила 3,34 триллиона рублей, "Роснефти" - почти 3,273 триллиона, "Газпрома" - 3,325 триллиона рублей.