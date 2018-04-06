Трамп поручил подумать о повышении пошлин для Китая на $100 млрд, но готов к диалогу

ВАШИНГТОН, 6 апр /ПРАЙМ/. Президент Дональд Трамп поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.

Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров - как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. Пекин в ответ анонсировал ответные пошлины на те же 50 миллиардов долларов, но они пока тоже не начали действовать.

"В свете несправедливых ответных действий Китая я поручил торговому представителю США рассмотреть вопрос о 100-миллиардных дополнительных пошлинах в соответствии с разделом 301, и, если так, определить товары, на которые будут введены такие пошлины", - говорится в заявлении главы государства.

"Несмотря на эти действия, США по-прежнему готовы к дальнейшим дискуссиям в поддержку нашей приверженности достижению свободной, справедливой и взаимной торговли и защите технологий и интеллектуальной собственности американских компаний и американского народа", - значится в заявлении.

Трамп добавил, что также поручил министру сельского хозяйства при поддержке других членов правительства "использовать его широкие полномочия для реализации плана по защите наших фермеров и сельскохозяйственных интересов".

Тарифный план США основан на разделе 301 закона о торговле от 1974 года, который уже был предметом разбирательств в организации в 1999 году. Тогда орган ВТО подчеркнул, что экономически сильные страны не должны угрожать экономике других стран своими односторонними действиями. При этом ВТО заключила, что торговый закон США соответствует правилам организации, поскольку Америка "явно, официально, неоднократно и безоговорочно" подтвердила, что будет вводить пошлины только на основе результатов дискуссий в ВТО.