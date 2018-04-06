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Стоимость биткоина держится ниже отметки $7 тыс


Рынки / Валюта

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Стоимость биткоина (bitcoin) незначительно изменяется в цене в пятницу, при этом оставаясь ниже отметки в 7 тысяч долларов за монету на фоне отсутствия поддерживающих факторов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 7.48 мск биткоин рос в цене на 0,31% - до 6,82 тысячи долларов. На бирже Bitfinex биткоин дешевел на 0,24% - до 6,792 тысячи долларов, на GDAX - дорожал на 0,44%, до 6,797 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты при этом снижаются в цене. Ethereum дешевеет на 0,11% - до 378,75 доллара, Ripple - на 0,97%, до 0,493 доллара, Bitcoin Cash - на 0,56%, до 643,2 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 257,2 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 45% всего рынка криптовалют.

Эксперты считают, что текущая динамика курса биткоина является признаком консолидации рынка. "По итогам торгов вчера курс биткоина практически не изменился, закрывшись на уровне 6,78 тысячи долларов. Объемы торгов были средние, биткоин остается вблизи минимумов этого года. Технически это говорит о консолидации рынка перед продолжением текущего тренда", - прокомментировал РИА Новости положение директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов.

В то же время главный аналитик и портфельный управляющий The Token Fund Игорь Доганов отметил, что возврат цены биткоина ниже 7 тысяч долларов говорит об отсутствии большого спроса в отсутствие позитивных новостей. "До конца недели ожидаем выхода цены Bitcoin из диапазона 6,5-7,5 тысячи долларов, и направление этого выхода даст импульс следующему сильному движению рынка", - добавил эксперт.

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