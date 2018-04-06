Рубль днем снижался к доллару и евро из-за ослабления спроса на риск

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Рубль днем снижался к доллару и евро на фоне ослабления спроса на рисковые активы из-за роста опасности торговой войны между США и Китаем.Перед выходными инвесторы сокращают рублевые позиции, хеджируя также геополитические риски на фоне других сложных отношений России с Западом, говорят эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 13.22 мск повышался на 0,24 рубля - до 57,95 рубля, курс евро - на 0,32 рубля и равнялся 70,94 рубля.

РУБЛЬ ПОД ВНЕШНИМ ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в пятницу снижалась против основных резервных валют из-за охлаждения спроса на рисковые активы на глобальных рынках.

Наметившееся было потепление в отношениях США и Китая в вопросе торговых войн было прервано поручением президента Дональд Трамп торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая еще на 100 миллиардов долларов. На этом фоне рынки рискового капитала опять ушли в минус.

Неуверенная динамика рынка нефти в районе отметки 68 долларов не дает повода для укрепления рубля. Давление на нефть также исходит от опасности торговых войн, которые, в случае их начала, понизят деловую активность в мировой экономике.

Сохраняющиеся опасения по поводу возможного введения США санкций в отношении российских граждан также добавляет нервозности на внутренний валютный рынок. Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что США могут ввести санкции против российских бизнесменов за "вмешательство в выборы" в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции".

В итоге, доллар и евро повышались к рублю днем на 0,4-0,5%. Доллар приблизился к уровню 58 рублей, евро – 71 рубль. Рублевая цена "черного золота" при этом колебалась немного выше уровня 3,9 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Сегодня внимание инвесторов будет приковано к публикации мартовского отчета по рынку труда США, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

Сильная статистика должна стать поводом для пересмотра ожиданий в сторону дальнейшего ужесточения риторики ФРС, что будет подкреплять позиции доллара, добавил он.

Рубль остается под влиянием настроений на глобальных площадках, где тон задает торговое противостояние между Америкой и КНР, и пока признаков спада напряженности не наблюдается, "медвежьи" риски, в том числе для валют развивающихся рынков, по-прежнему актуальны, считает Роман Блинов из компании "Международный финансовый центр".

"Сдерживающим фактором выступают относительно высокие цены на нефть. Однако этого недостаточно, чтобы нивелировать глобальный негатив, приправленный опасениями по поводу очередных санкций против Москвы, которые могут коснуться российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников", - добавил он.