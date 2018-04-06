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Пошлины США должны вернуть страны к реальности, это не торговая война - советник Трампа


Рынки / Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 6 апр /ПРАЙМ/. Глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу заявил, что американская администрация использует инструмент повышения ввозных пошлин исключительно для того, чтобы вернуть другие страны к реальности, а не затевать торговую войну.

"Я не сторонник ввозных пошлин, но их приходится иногда использовать, чтобы привести страны в чувства", - сказал Кудлоу, чьи слова приводит пресс-служба Белого дома. Он добавил, что США не находятся в настоящее время в торговой войне с кем-либо.

Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров - как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем.

По данным торгового ведомства, исходя из объёма импорта этой продукции в 2017 году в США, Китай от ограничительных мер может терять по 50 миллиардов долларов прибыли ежегодно.

Между тем в пятницу Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая, что может стоить ему дополнительные 100 миллиардов долларов потерь.

В ответ на это Госсовет Китая пока принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Среди товаров - соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция.

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