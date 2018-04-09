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Акции "Русала" рухнули на 47% на возможном техдефолте по некоторым кредитным обязательствам


Рынки / Акции

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Акции компании "Русал" обвалились на 46,9% на открытии торгов в понедельник, 9 апреля, на предупреждении компании о возможном техническом дефолте по некоторым кредитным обязательствам из-за новых санкций США, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

К 10.09 мск акции "Русала" падали на 29,71% - до 19,9 рубля (уже падали на 46,9% - до 15,04 рубля), также падали подконтрольные Олегу Дерипаске En+ Group (акции компании снизились на 18,25%), и группа "ГАЗ" (акции компании снизились на 0,07%).

Ранее на Гонконгской фондовой бирже было размещено объявление о том, что компания "Русал" может объявить технический дефолт по некоторым своим кредитным обязательствам из-за санкций в отношении компании со стороны США.

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