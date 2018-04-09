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Британский регулятор приостановил торги бумагами En+ в Лондоне для инвесторов из США


Рынки / Акции
  • #Лондонская фондовая биржа
    © Kaihsu Tai

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Британский регулятор финансового рынка Financial Conduct Authority (FCA) временно приостановил торги глобальными депозитарными расписками (GDR) En+ Group на Лондонской фондовой бирже (LSE) для инвесторов из США, следует из сообщения биржи.

Торговая площадка уведомила о временной приостановке листинга глобальных депозитарных расписок (GDR) En+ по правилу 144A, касающемуся квалифицированных инвесторов из США.

Торги GDR компании по правилу Reg S, согласно данным биржи, продолжаются.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список попал и миллиардер Олег Дерипаска, а также подконтрольные ему компании - En+ Group, "Русал", "Группа ГАЗ".

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