Британский регулятор приостановил торги бумагами En+ в Лондоне для инвесторов из США

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Британский регулятор финансового рынка Financial Conduct Authority (FCA) временно приостановил торги глобальными депозитарными расписками (GDR) En+ Group на Лондонской фондовой бирже (LSE) для инвесторов из США, следует из сообщения биржи.

Торговая площадка уведомила о временной приостановке листинга глобальных депозитарных расписок (GDR) En+ по правилу 144A, касающемуся квалифицированных инвесторов из США.

Торги GDR компании по правилу Reg S, согласно данным биржи, продолжаются.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список попал и миллиардер Олег Дерипаска, а также подконтрольные ему компании - En+ Group, "Русал", "Группа ГАЗ".