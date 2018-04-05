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Российские миллиардеры за день потеряли более $15 млрд после введения санкций США - BBI


Рынки

МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Потери российских миллиардеров за день после введения новых санкций со стороны США превысили 15 миллиардов долларов, всего с момента введения санкций миллиардеры потеряли более 17 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Основные фондовые индексы США завершили понедельник ростом на фоне падения напряженности на рынках из-за возможной торговой войны между США и КНР, следует из данных торгов.

Рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира и обновляется ежедневно по итогам закрытия биржевых торгов в Нью-Йорке. В этом списке сейчас находятся 25 россиян, за понедельник лишь один человек из списка увеличил свое состояние, остальные 24 - сократили.

Больше всех в понедельник потерял президент "Норникеля" Владимир Потанин, его состояние уменьшилось на 2,28 миллиарда долларов. Основной владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг потерял 1,28 миллиарда долларов. Состояние главы и совладельца "Лукойла" LKOH Вагита Алекперова сократилось на 1,37 миллиарда долларов.

Основной владелец НЛМК Владимир Лисин также понес потери по итогам понедельника - он потерял 1,31 миллиарда долларов. Совладелец "Новатэка" NVTK и "Сибура" Леонид Михельсон стал беднее на 1,03 миллиарда долларов.

Состояние основного владельца "Северстали" CHMF Алексея Мордашова уменьшилось на 987 миллионов. Бизнесмены Геннадий Тимченко и Михаил Прохоров потеряли в понедельник 1,15 миллиарда долларов и 95,7 миллиона долларов соответственно.

Состояние предпринимателя Алишера Усманова тоже сократилось - он потерял 255 миллионов долларов. Бизнесмен Михаил Фридман обеднел на 445 миллионов долларов по итогам понедельника.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. На этот раз ограничения, связанные с "поведением России" в контексте Крыма, Украины, Сирии и кибератак, коснулись 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В число подвергнутых рестрикциям американского минфина попали, в частности, глава МВД Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, предприниматели Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер.

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