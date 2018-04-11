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ЦБ КНР: Запуск торгов между Шанхайской и Лондонской фондовыми биржами намечен на 2018г


Компании / Финансы / Рынки / Мировая экономика

ПЕКИН, 11 апр /ПРАЙМ/. Власти Китая и Великобритании стремятся запустить механизм перекрестных торгов между Лондонской и Шанхайской биржами (Shanghai-London Stock Connect) в течение этого года, заявил в среду глава Народного банка Китая (ЦБ) И Ган.

Shanghai-London Stock Connect – механизм торгов, позволяющий инвесторам из двух бирж получить доступ к торговле ценными бумагами, размещенными на Шанхайской и Лондонской фондовых биржах.

"Благодаря усилиям китайской и британской сторон в настоящее время подготовительная работа по взаимному доступу Шанхайской и Лондонской бирж успешно продвигается. Мы стремимся запустить процесс взаимного доступа Шанхайской и Лондонской фондовых бирж в течение этого года", - заявил И Ган, выступая на Азиатском экономическом форуме в Боао, который в эти дни проходит на китайском острове Хайнань.

Переговоры по запуску Shanghai – London Stock Connect начались между правительствами Китая и Великобритании в 2015 году, однако процесс замедлился из-за ряда технических сложностей.

Механизм был разработан по аналогии с механизмом перекрестных торгов между Шанхайской и Гонконгской фондовыми биржами, однако в отличие от него, схема взаимосвязи с Лондонской биржей сталкивается с рядом технических проблем. В частности, восьмичасовая разница во времени: когда в Лондоне торги открываются, то в Шанхае они уже закрываются. Еще одним фактором замедления процесса запуска стало и решение Великобритании выйти из состава ЕС.

Для Китая взаимный доступ с Лондонской биржей станет еще одной вехой в ослаблении роли государства в регулировании рынка капитала. Если торги будут запущены, то Лондон станет первым западным рынком, где будет такой механизм.

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