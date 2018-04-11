Рубль в начале дня продолжил резко падать: евро уже по 80, доллар был близок к 65

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Рубль в начале среды продолжил ощутимо дешеветь: евро уже протестировал круглый уровень 80 рублей, доллар попытался дотянуться до 65.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск среды рос на 1,45 рубля, до 64,46 рубля, курс евро - на 1,88 рубля, до 79,73 рубля, следует из данных Московской биржи.

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Ранее в среду доллар поднимался до 64,77 рубля, максимума с декабря 2016 года, евро – до 80,15 рубля - максимума с марта 2016 года.

Стоимость нефти с утра снижается на 0,32%, до 70,81 доллара за баррель по марке Brent.