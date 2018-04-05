Рынок акций стабилизируется: фишки пытаются расти, "Русал" и En+ снижаются на 1,5-3,5%

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций стабилизируется около достигнутых уровней после широких колебаний предыдущих двух дней. Рублевые котировки голубых фишек пытаются расти в рамках коррекции, бумаги "Русала" и En+ снижаются на 1,5-3,5%, свидетельствуют данные торгов.

Дорогая нефть поддерживает акции нефтегазового сектора. Бумаги "Роснефти" ROSN дорожают на 3,5%, "Лукойла" LKOH - на 2,1%, "Газпром GAZP нефти" - на 2,3%, "Татнефти" TATN - тоже на 2,3%, "Сургутнефтегаза" SNGS - на 1,9%, "Газпрома" - на 0,7%. Акции Сбербанка SBER растут на 1,1%, ВТБ - на 0,5%.

Индекс Мосбиржи к 10.34 мск среды повышался на 1,1% - до 2198 пунктов, индекс РТС снижался на 0,9% - до 1081 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Падение долларового индикатора - РТС - объясняется ростом валюты США к рублю, который тоже немного сбавил темпы. Доллар дорожает на 1,1 рубля, до 64,1 рубля, евро - на 1,55 рубля, до 79,4 рубля.

Похоже, что "шторм" затихает, российские рынки ищут себя на новых уровнях, отмечают трейдеры.

В отсутствие новых импульсов со стороны геополитики и санкций фондовый рынок РФ и рубль попытаются скорректироваться вверх, полагают эксперты.

"Сейчас в большинство российских акций заложен излишний дисконт за риск, поэтому стабильные компании, которые в меньшей степени попадают под удар, могут выйти на траекторию роста уже в среду, а "слабые" акции рискуют подзадержаться на низких уровнях поддержки. Эта просадка рискует оказаться самой короткой в истории противостояния между Россией и Западом, но итоги подводить можно будет только к пятнице", - сказал управляющий активами ИК Global Capital Александр Григоренко.