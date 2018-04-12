Рубль отыграл половину падения, произошедшего после ввода новых санкций США

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Курс рубля уверенно растет в четверг и в результате отыграл половину падения к доллару и евро, произошедшего после введения новых санкций США, следует из данных Московской биржи.

До введения санкций доллар торговался в районе 57,8 рубля, евро – 70,77 рубля. Максимально обе валюты выросли против рубля в среду: курс доллара - до 65,06 рубля, евро – до 80,5 рубля.

По состоянию на 14.28 мск четверга курс доллара расчетами "завтра" составлял 61,34 рубля (снижение на 1,25 рубля к уровню закрытия торгов среды), курс евро - 75,73 рубля (снижение на 1,73 рубля).