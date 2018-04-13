Рубль днем растет к доллару и евро в рамках продолжающейся коррекции

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Рубль днем рос к доллару и евро третью сессию подряд, корректируясь после обвала начала недели.

Дорогая нефть и снижение геополитических рисков поддерживают осторожный оптимизм на рынке, говорят эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 14.17 мск снижался на 0,23 рубля - до 61,76 рубля, курс евро - на 0,37 рубля и равнялся 76,05 рубля.

РУБЛЬ: ТРЕТИЙ ДЕНЬ КОРРЕКЦИИ ВВЕРХ

Российская валюта в пятницу днем продолжила повышаться против основных резервных валют на фоне снижения геополитических рисков и дорогой нефти. В частности, в пятницу глава МИД Германии Хейко Маас заявил, что нельзя закрывать канал диалога с Россией, он должен оставаться открытым.

Стоимость нефти при этом остается выше уровня 72 доллара за баррель сорта Brent. ОПЕК в марте сократила добычу нефти к октябрю 2016 года на 1,92 миллиона баррелей в сутки, выполнив венское соглашение на рекордные 163% после 152% месяцем ранее, говорится в апрельском докладе Международного энергетического агентства (МЭА). В то же время, МЭА подсчитало, что страны, не входящие в ОПЕК, в марте 2018 года выполнили свои обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти на 90% после 82% в феврале.

Сдерживающим фактором для рублевых "быков" остается приближение выходных, так, многие игроки, скорее всего, захотят увеличить долю валюты в портфелях, отмечают эксперты.

В итоге доллар и евро днем снижались к рублю на 0,4-0,5%. Рублевая цена "черного золота" при этом оставалась немного ниже уровня 4,5 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Помимо временного затишья в новостном фоне, сохранять позиции рублю помогает крайне благоприятная обстановка на нефтяном рынке, подкреплённая ожиданиями возобновления санкций США против Ирана, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Стоит отметить, что в среду российский Минфин вновь не совершал покупки на валютном рынке в рамках бюджетного правила. Однако в ближайшие дни активность министерства может возобновиться, так как длительный перерыв может обернуться высокими и значимыми объемами в конце апреля для выполнения месячного плана. В условиях приближающегося налогового периода, возобновление покупок не должно оказывать значимого давления на рубль", - добавил он.

Рублевая цена нефти вчера достигла 4,5 тысячи рублей за баррель, что заметно превышает равновесный уровень 3,911 тысячи рублей, который получен исходя из трендовой линии, построенной по парам долларовой и рублевой цен, скорректированных на инфляцию, говорят аналитики Райффайзенбанка.

"Однако, исходя из платежного баланса, при текущей нефти Brent 72 доллара справедливый курс рубля оценивается нами на уровне 59,7 к доллару (с учетом санкций на "Русал" и сохранения бюджетного правила), что близко к текущему курсу (61,5). Таким образом, высокая рублевая цена нефти является новой нормальностью, а большого потенциала для укрепления рубля от текущих уровней нет. Если же геополитические риски сойдут на нет, то вероятно также и некоторая коррекция цен на нефть, что окажет давление на курс рубля и будет способствовать снижению рублевой цены нефти (до 4,1 тысячи рублей)", - добавил он.