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Эксперт: Удар по Сирии негативен для рубля, но многое зависит от дальнейших действий


Рынки

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Кратковременно российский рынок акций и рубль упадут из-за удара США по Сирии, но многое будет зависеть от дальнейшего развития событий, в частности комментариев представителей США, Великобритании и Франции, сказал заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

"Мне кажется, дело не в том, что удар произведен, а в том, какие комментарии будут даваться сегодня и завтра по этому поводу. Новых ударов, скорее, не будет, а к этому удару уже были готовы, судя по динамике… Первая реакция краткосрочная будет негативная по индексам и по рублю", - считает он.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям, указало МО РФ.

"Какого-то Армагеддона я не жду", - добавил аналитик.

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Обострение конфликта в Сирии

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