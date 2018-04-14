Эксперт: Цены на нефть могут подскочить на $10 в понедельник из-за удара США по Сирии

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Удар США по Сирии может вызвать скачек нефтяных цен на 10 долларов после открытия торгов в понедельник, сообщил научный руководитель программы магистратуры Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Иван Капитонов.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям, указало МО РФ.

По итогам торгов пятницы, 13 апреля, стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,76%, до 72,57 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,39%, до 67,33 доллара за баррель.

"Нефть должна вырасти. Любая нестабильность на Ближнем Востоке, конфликты военные отражаются на рынке нефти скачком цен, и здесь мы тоже будем ожидать скачка цен. На сколько – сказать сложно, все зависит от финансового рынка. Это информационный толчок, финансовый рынок на это реагирует. Может, в понедельник цена нефти поднимется на 10 долларов", - рассказал он.

При этом роста цен на нефть до 100 долларов ожидать не стоит, добавляет эксперт. "Реакция мирового сообщества будет негативная к сильному росту (цен на нефть – ред.). Мы знаем, что ОПЕК+ против высоких цен на нефть, и здесь будет какая-то компенсация. До 100 долларов за баррель не прыгнем", - заключил он.