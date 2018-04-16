Затруднения со звонками через Viber в РФ могли возникнуть из-за блокировки адресов Amazon

МОСКВА, 16 амр /ПРАЙМ/. Пользователи Viber в РФ могли испытывать трудности с дозвоном из-за проблем на серверах Amazon, IP-адреса которого начал блокировать Роскомнадзор из-за Telegram.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров ранее в понедельник сообщил RT, что ведомство начало блокировать IP-адреса Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России.

"Некоторые пользователи из России могли испытывать трудности со звонками в Viber. Данная ситуация могла возникнуть из-за проблем связи на серверах Amazon. Наши инженеры работают над решением вопроса, чтобы максимально оперативно предоставить доступ к сервису", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Viber.

Позднее в Viber сообщили, что затруднения с дозвоном устранены.