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Lloyds Bank закроет в Британии 49 отделений и сократит 305 человек из-за перехода в онлайн


Рынки / Мировая экономика

ЛОНДОН, 17 апр /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Один из крупнейших британских банков Lloyds Bank закроет 49 отделений по всей стране и сократит 305 сотрудников в рамках перехода на онлайн-банкинг и цифровые технологии, говорится в заявлении кредитной организации.

Ранее в феврале банк заявлял, что в ближайшие три года инвестирует порядка 3 миллиардов фунтов стерлингов в развитие и внедрение цифровых технологий, следуя тенденции перехода клиентов в онлайн-банкинг. Также в планы банка входило сокращение количества офисов.

При этом Lloyds намерен остаться банком, имеющим самую крупную сеть отделений в Британии.

Банковская группа Lloyds Banking Group была образована в 2009 году в результате слияния Lloyds TSB и HBOS. Lloyds оказывает банковские услуги физическим и юридическим лицам, услуги страхования, а также управления пенсионными накоплениями. Штаб-квартира находится в Лондоне.

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