Нефть торгуется у максимумов с конца 2014 г на данных о снижении запасов в США

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром растут, преодолевая новые рекорды с конца 2014 года на фоне данных о снижении запасов нефти в США по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.53 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,6% - до 73,92 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,55%, до 68,85 доллара за баррель. В среду стоимость нефти марки WTI превысила 68 долларов впервые с 4 декабря 2014 года, а в четверг утром Brent достигала отметки в 74 доллара впервые с 27 ноября 2014 года.

В среду минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 13 апреля, снизились больше ожидаемого - на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 427,6 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали снижение лишь на 0,5 миллиона баррелей. Добыча в США при этом выросла на 15 тысяч баррелей в сутки, или на 0,1%, до 10,54 миллиона баррелей в сутки.

Поддерживают нефтяные цены и сообщения о Саудовской Аравии. В среду агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что "Саудовская Аравия будет стремиться к цене в 80 или даже 100 долларов за баррель нефти". Это, как пишет агентство, может означать, что страна не планирует изменений в венской сделке ОПЕК+, хотя исходная цель сделки уже скоро будет достигнута.

"Саудовской Аравии и их коллегам из ОПЕК нужны более высокие нефтяные цены для поддержания их финансов, а королевству - для их смелой и затратной программы реформ", - пояснил агентству главный рыночный стратег AxiTrader Грег Маккенна (Greg McKenna).

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года. Очередное заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится в саудовском городе Джедда 20 апреля.