FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Фармкомпания Allergan отказалась от идеи покупки ирландской Shire


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 19 апр /ПРАЙМ/. Ирландский производитель ботокса Allergan отказался от оферты по приобретению ирландской фармацевтической компании Shire, сообщила компания.

"В целях соблюдения правил проведения сделок Великобритании (UK Takeover Code), Allergan объявляет, что компания не намерена выставлять оферту по приобретению Shire", - говорится в сообщении Allergan.

Ранее в четверг Allergan подтвердила, что находится на ранних стадиях рассмотрения возможного предложения по покупке Shire, после того как последняя отклонила аналогичное предложение от японской Takeda Pharmaceutical. На этом фоне акции Shire в Лондоне подорожали к закрытию торгов на 5,89%. Акции Allergan продолжают торговаться на Нью-Йоркской бирже в минусе на 4%.

Многие аналитики Уолл-стрит слабо себе представляли сделку ирландских компаний, пишет агентство MarketWatch. "Слияние двух обесцененных компаний для создания ценности?", - цитирует агентство аналитика Bernstein Ронни Гала (Ronny Gal).

В четверг Shire отклонила предложение японской Takeda Pharmaceutical купить компанию за 60 миллиардов долларов. При этом обе компании отметили, что обсуждение сделки и новой цены будет продолжаться.

Основанная в 1983 году, компания Allergan является международной фармацевтической компанией, сфокусированной на разработке, производстве и запуске в серийное производство различных средств лечения. В частности, в линейку продукции компании входит препарат Botox. По состоянию на февраль 2018 года штат компании составлял около 18 тысяч человек. Штаб-квартира компании расположена в Дублине, Ирландия. Компания работает на территории около 100 стран.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ