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Еврокомиссар исключил возможность пролонгации программы внешнего кредитования Греции - СМИ


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 19 апр /ПРАЙМ/. Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьера Московиси заявил, что на данный момент вопрос о пролонгации программы внешнего кредитования Греции не обсуждается, сообщает агентство Франс Пресс.

"Это не обсуждается. Наша общая цель – завершить эту программу вовремя", - заявил он агентству. По его словам, "нет причины менять курс и устанавливать новый дедлайн". "Греция должна завершить свою программу летом", - подчеркнул Московиси.

Греция в связи с экономическим кризисом с 2010 года не может кредитоваться на международных финансовых рынках и получает от четверки международных кредиторов (Еврокомиссии, Международного валютного фонда, Европейского центробанка и Европейского механизма стабильности) кредиты в обмен на реформы. В августе истекает очередная программа помощи объемом 86 миллиардов евро, причем Афины использовали не все средства из этого пакета.

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