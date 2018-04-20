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События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 апреля


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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 20 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:45 USDСША - Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
2:30 JPYЯпония - Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)1%0,9% (факт)
2:30 JPYЯпония - Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)0,00% -0,4% (факт)
7:30 JPYЯпония - Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)-0,40%0% (факт)
9:00 EURГермания - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (март)-0,10%0,1% (факт)
12:30 GBPВеликобритания - Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса
14:30 EURГермания - Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
15:30 CADКанада - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)1,50%1,50%
15:30 CADКанада - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)0,70%
15:30 CADКанада - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль)0,90%0,40%
15:30 CADКанада - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)0,60%0,40%
15:30 CADКанада - Объём розничных продаж (м/м) (февраль)0,30%0,40%
18:15 USDСША - Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Сан-Франциско)
20:00 USDСША - Число буровых установок от Baker Hughes815
22:30 GBPСША - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/43 тыс
22:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC707,1 тыс
22:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC155,4 тыс
22:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC-10,7 тыс
22:30 AUDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC-2,8 тыс
22:30 JPYСША - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC2,8 тыс
22:30 RUBСША - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю15,4 тыс
22:30 EURСША - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC147,5 тыс
  USDСША - Procter & Gamble - прибыль за финанс. 3кв2018 2,675 млрд долл

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
 RUBАК Алроса - производственные результаты за 1кв2018
 RUBРусГидро - производственные результаты за 1кв2018
 RUBМагнит - неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
 RUBПротек - финансовая отчетность по МСФО за 2017
 RUBKcell - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
 RUBНОВАТЭК - ГОСА (реестр закрыт 27.03.2018, фин. див-ды 2017)6,9 (1П2016) + 7 (фин) - див-д 20166,95 (1П2017) + 8 (фин, рекоменд. СД) - див-д 2017
 RUBРусагро - ГОСА74,55 (1П2016) + 171,75 (фин) - див-д 201669,2 (1П2017) - див-д 2017
 RUBГазпром нефть - СД (рекоменд. по фин. див-дам 2017)10,68 - див-д 201610 (9м2017) - див-д 2017
 RUBСургутнефтегаз - СД (вопросы подготовки ГОСА, рекоменд. по див-дам 2017)0,6 (ао, ап) - див-д 2017
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