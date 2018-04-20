События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 апреля

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 20 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:45
|USD
|США - Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|2:30
|JPY
|Япония - Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|1%
|0,9% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония - Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,00%
|-0,4% (факт)
|7:30
|JPY
|Япония - Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|-0,40%
|0% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (март)
|-0,10%
|0,1% (факт)
|12:30
|GBP
|Великобритания - Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса
|14:30
|EUR
|Германия - Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
|15:30
|CAD
|Канада - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|1,50%
|1,50%
|15:30
|CAD
|Канада - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,70%
|15:30
|CAD
|Канада - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль)
|0,90%
|0,40%
|15:30
|CAD
|Канада - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,60%
|0,40%
|15:30
|CAD
|Канада - Объём розничных продаж (м/м) (февраль)
|0,30%
|0,40%
|18:15
|USD
|США - Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Сан-Франциско)
|20:00
|USD
|США - Число буровых установок от Baker Hughes
|815
|22:30
|GBP
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/
|43 тыс
|22:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|707,1 тыс
|22:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|155,4 тыс
|22:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-10,7 тыс
|22:30
|AUD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-2,8 тыс
|22:30
|JPY
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|2,8 тыс
|22:30
|RUB
|США - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|15,4 тыс
|22:30
|EUR
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|147,5 тыс
|USD
|США - Procter & Gamble - прибыль за финанс. 3кв2018
|2,675 млрд долл
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|АК Алроса - производственные результаты за 1кв2018
|RUB
|РусГидро - производственные результаты за 1кв2018
|RUB
|Магнит - неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
|RUB
|Протек - финансовая отчетность по МСФО за 2017
|RUB
|Kcell - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
|RUB
|НОВАТЭК - ГОСА (реестр закрыт 27.03.2018, фин. див-ды 2017)
|6,9 (1П2016) + 7 (фин) - див-д 2016
|6,95 (1П2017) + 8 (фин, рекоменд. СД) - див-д 2017
|RUB
|Русагро - ГОСА
|74,55 (1П2016) + 171,75 (фин) - див-д 2016
|69,2 (1П2017) - див-д 2017
|RUB
|Газпром нефть - СД (рекоменд. по фин. див-дам 2017)
|10,68 - див-д 2016
|10 (9м2017) - див-д 2017
|RUB
|Сургутнефтегаз - СД (вопросы подготовки ГОСА, рекоменд. по див-дам 2017)
|0,6 (ао, ап) - див-д 2017