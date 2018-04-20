События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 апреля

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 20 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 1:45 USD США - Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда) 2:30 JPY Япония - Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 1% 0,9% (факт) 2:30 JPY Япония - Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,00% -0,4% (факт) 7:30 JPY Япония - Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) -0,40% 0% (факт) 9:00 EUR Германия - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (март) -0,10% 0,1% (факт) 12:30 GBP Великобритания - Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса 14:30 EUR Германия - Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана 15:30 CAD Канада - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 1,50% 1,50% 15:30 CAD Канада - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,70% 15:30 CAD Канада - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль) 0,90% 0,40% 15:30 CAD Канада - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,60% 0,40% 15:30 CAD Канада - Объём розничных продаж (м/м) (февраль) 0,30% 0,40% 18:15 USD США - Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Сан-Франциско) 20:00 USD США - Число буровых установок от Baker Hughes 815 22:30 GBP США - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/ 43 тыс 22:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 707,1 тыс 22:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 155,4 тыс 22:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -10,7 тыс 22:30 AUD США - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -2,8 тыс 22:30 JPY США - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 2,8 тыс 22:30 RUB США - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 15,4 тыс 22:30 EUR США - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 147,5 тыс USD США - Procter & Gamble - прибыль за финанс. 3кв2018 2,675 млрд долл

Российские события