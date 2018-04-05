Бумаги компаний РФ в Лондоне преимущественно дешевеют

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.35 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снижалась на 0,6%, до 5,42 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,8%, до 65,39 доллара, "Новатэка" NVTK - на 1,02%, до 126,2 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP дешевели на 0,48%, до 4,66 доллара, "Газпром нефти" - дорожали на 0,92%, до 24,82 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ уменьшалась на 0,16%, до 1,93 долларов, Сбербанка SBER - росла на 0,37%, до 14,98 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", росли в цене на 0,11%, до 18,66 доллара.

Расписки "Норникеля" дешевели на 0,17%, до 17,27 доллара, "Северстали" CHMF - дорожали на 1,04%, до 15,47 доллара, НЛМК - снижались в цене на 0,59%, до 24,46 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT росли в стоимости на 1,16%, до 19,88 доллара, "Ленты" - дешевели на 0,44%, до 5,68 доллара. Цена расписок АФК "Система" AFKS опускалась на 0,66%, до 3,47 доллара.