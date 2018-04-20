Metro снизил прогноз по прибыли на 2017-2018 фингод из-за менее благоприятных условий в РФ

МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Германский ритейлер Metro AG снизил прогноз по прибыли и продажам на 2017-2018 фингод из-за менее благоприятных, чем ожидалось, условий развития бизнеса компании в России, сообщила компания.

Рост показателя EBITDA ожидается только "незначительный" по сравнению с прогнозировавшимся ранее ростом в 10%. Продажи вырастут на менее чем 0,5% вместо 1,1%, о которых сообщалось ранее.

"Сниженные ожидания основаны на том факте, что бизнес Metro в России в настоящее время развивается менее благоприятно, чем ожидалось. Metro ожидала значительного улучшения роста продаж в РФ во втором полугодии", - сообщила компания.

Отмечается, что правление Metro в своем прогнозе учитывало "ухудшение геополитической ситуации". Помимо этого, речь в сообщении идет о более высоких затратах на реструктуризацию.

В дополнение к этому, прибыль компании снизится из-за долгосрочного спора о выплате заработных плат сотрудникам сети гипермаркетов "Real". В пятницу профсоюзы работников гипермаркетов раскритиковали решение компании выделить сеть в отдельную структуру как выход из сложившейся ситуации. Они заявили, что зарплата в "Real" на 24% ниже средней по отрасли, добавляет агентство Рейтер.

Компания Metro AG была основана в 1964 году в Германии. Штаб-квартира находится в Дюссельдорфе. Штат ритейлера превышает 150 тысяч человек по всему миру. Компания работает в 35 странах. В 2017 году Metro AG завершила разделение на две компании: сеть по продаже продуктов питания под названием Metro и ритейлера электроники Ceconomy.