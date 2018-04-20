FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Twitter подтвердил запрет рекламы услуг Kaspersky Lab - агентство


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Сервис микроблогов Twitter подтвердил запрет на рекламу услуг "Лаборатории Касперского", заявив, что бизнес-модель последней нарушает правила рекламы социальной сети, а также ссылаясь на заявления США о том, что фирма имеет связи с российскими спецслужбами, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление Twitter.

"Это решение основано на нашем убеждении в том, что "Лаборатория Касперского" работает с использованием бизнес-модели, которая по своей сути противоречит приемлемым бизнес-методам Twitter Ads", - говорится в заявлении Twitter, направленном Рейтер.

При этом ранее в пятницу глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский в своем блоге в LiveJournal попросил у руководства Twitter разъяснений относительно этого запрета. Из его письма следует, что в конце января Twitter уведомил "Лабораторию Касперского" о запрете на рекламу услуг по кибербезопасности с официальных аккаунтов.

Как заявил Касперский в своем обращении к руководству Twitter, запрет является необоснованным.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ